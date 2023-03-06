Yapı Kredi'den EYT sonrası 8500 TL promosyon

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte sayıları 15 milyonu geçen emekliler, bankaların da en büyük müşteri kitlesini oluşturuyor. Sisteme yeni dahil olacak 2 milyon 250 bin vatandaştan en büyük payı kapmak isteyen birçok özel banka, emekli müşterilerine ödediği promosyon rakamlarına zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.