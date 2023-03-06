Yapı Kredi'den EYT sonrası 8500 TL promosyon
EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanacak 2 milyon 250 bin vatandaşı müşterileri yapmak için özel bankalar arasında yarış başladı. Yapı Kredi, emekliye vereceği promosyona zam yaparak mart ayında 8500 TL ödeme yapılacağını duyurdu.
28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte sayıları 15 milyonu geçen emekliler, bankaların da en büyük müşteri kitlesini oluşturuyor. Sisteme yeni dahil olacak 2 milyon 250 bin vatandaştan en büyük payı kapmak isteyen birçok özel banka, emekli müşterilerine ödediği promosyon rakamlarına zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.
Türkiye'nin en bilinen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi, mart ayına girilmesiyle birlikte promosyon ödemelerinde de değişikliğe gitti. Banka tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almaya söz veren müşterilere 8500 TL'ye varan nakit promosyon ödeneceği belirtildi.
2023 MART AYINDA EYT'LİLERE NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDENECEK?
Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilere ödenecek tutar maaşlara göre değişiklik gösterirken. En yüksek ücret ise 8500 TL olacak.
İşte Yapı Kredi'nin güncel promosyon tablosu:
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; ödenecek rakamlar...
Alınacak maaşlara göre:
3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;
3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;
7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;
10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL
Kalan tutar ise karta yatırılacak.