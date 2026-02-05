Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı

Salı günü piyasada güçlü bir toparlanma yaşandığını söyleyen Eryılmaz, bunun teknik bir tepki olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ons altın 4898 dolar civarında. Gün içinde 4993 dolara kadar çıktı ama kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 83 dolar civarında; 89,1 dolara kadar yükselip sonra geri çekildi. Ons, gram ve gümüşte %4–5’lik yükselişler var"