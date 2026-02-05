Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma yatırımcıların gündeminde. Ekonomist Filiz Eryılmaz, YouTube kanalındaki son programında ons altın, gram altın, gümüş ve yatırım araçları için kritik seviyeleri tek tek paylaştı
Değerli metallerde satışlar hızlandı
Ekonomist Filiz Eryılmaz, pazartesi günü değerli metallerde satışların hızlandığını belirterek şunları söyledi:
"Yayın yaptığımızda ons altın 4865 dolardan kapanmıştı, 4404 dolara kadar düştü. Yaklaşık 465 dolarlık bir geri çekilme gördük. Gümüş 76,9 dolara kadar geriledi. Son dönemdeki düşüşün dibi pazartesi günü oluştu"
Gram altın ve yatırım araçlarında da benzer tablo
Eryılmaz, gram altın ve bazı yatırım araçlarında da düşüşün belirgin olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Gram altın 6158’e, GMSTR 601’e kadar çekildi. Altın S1 daha önce gördüğü dibe yakın seviyelere geldi ve bu bölgenin dip olarak çalışmaya başladığını görüyoruz”
Altın sertifikasında marj değişikliği uyarısı
Eryılmaz, bazı yatırım araçlarında dalgalanma marjlarının artırıldığını hatırlattı ve özellikle kaldıraçlı ürünler için uyardı:
“Altın S1’de marj %5’ten %10’a, GMSTR’de %10’dan %35’e çıkarıldı. Bu şu demek: Gümüşe baskı gelirse GMSTR bir günde %35 düşebilir. Bazı altın fonlarında da marjlar %20’ye yükseltildi.”
Salı günü piyasada güçlü bir toparlanma yaşandığını söyleyen Eryılmaz, bunun teknik bir tepki olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Ons altın 4898 dolar civarında. Gün içinde 4993 dolara kadar çıktı ama kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 83 dolar civarında; 89,1 dolara kadar yükselip sonra geri çekildi. Ons, gram ve gümüşte %4–5’lik yükselişler var"
Bu yükselişi “tepki” olarak tanımlayan Eryılmaz, yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Altınları satmıyoruz. Özellikle fiziki olanları hiç satmıyoruz. Uzun vadeliysek hiç satmıyoruz"
Ons altında kritik eşik: “4400 dolar çok önemli destek”
Alım tarafı için çerçeveyi net çizen Eryılmaz, 4400 dolar seviyesine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Teknik olarak 4400 dolar çok önemli bir destek. Bunun üzerinde kaldığı sürece çok güçlü bir düşüş beklemem. Tepki yükselişi 5100–5200 dolara kadar sürebilir"
Altın tarafında gümüşe kıyasla daha iyimser olduğunu belirten Eryılmaz, yıl için hedefini de paylaştı:
“Altını destekleyen temel etmenler daha güçlü. Bu yıl 5600 dolar tarihi zirvesinin görülmesini bekliyorum”
Gümüş tarafında ise aynı derecede iyimser olmadığını ekledi.
“Bu seviyenin altında çakılır” diyerek rakamları tek tek açıkladı
Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için kritik seviyeleri şu şekilde özetledi:
Ons altın: 4400 dolar
Gram altın: 6150–6160 TL
Gümüş: 75 dolar
GMSTR: 600
Altın S1: 74–75 dolar
Eryılmaz, bu seviyeler için şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu seviyeler dip olarak çalışıyor. Tepki yükselişi var ve bir süre devam edebilir. Altında daha pozitifim, gümüşte daha temkinliyim.”
Yarın için uyarı: Tarım dışı istihdam altını etkileyebilir
Haftanın en önemli gündeminin ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu belirten Eryılmaz, verinin yönü konusunda da uyararak şunları söyledi:
"Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirse, başta altın olmak üzere değerli metallere destek verir"