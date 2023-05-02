Yarısı Bizden kampanyası: Başvuranların evi ne zaman yıkılacak?

"200 BİNİ AŞARSA KURA ÇEKİLECEK"

Kampanyaya başvuruların 29 Mayıs'a dek süreceğini hatırlatan Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri paylaştı:

- Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz. Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek.