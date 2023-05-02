Yarısı Bizden kampanyası: Başvuranların evi ne zaman yıkılacak?
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 80 bine yaklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair merak edilenleri yanıtladı
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 80 bine yaklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair merak edilenleri yanıtladı. İlk olarak ekiplerin binalarda ön tespit çalışması yapacağını aktaran Kurum, yapılara "riskli bina" şerhi konulmayacağını, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra dönüşüm sürecinin başlayacağını anlattı.
Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 77 bini aştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, kampanyayla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.
İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon konutun riskli olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, "Rızaya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz" dedi.
"200 BİNİ AŞARSA KURA ÇEKİLECEK"
Kampanyaya başvuruların 29 Mayıs'a dek süreceğini hatırlatan Kurum, sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri paylaştı:
- Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz. Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek.