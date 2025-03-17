Yasa dışı bahis operasyonu: Bank Pozitif'e kayyım atandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bank Pozitif’in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetindeki yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Payfix adlı ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik hizmeti sağlama faaliyetlerinde bulundukları, ayrıca 3. kişiler adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturdukları tespit edildi. Bahisten elde edilen gelirlerin bu sahte hesaplarda dolaştırılarak maskeleme işlemi yapıldığı öğrenildi.

El konulan Payfix, Flash Haber ve Bank Pozitif’in de aralarında bulunduğu 23 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atandı.