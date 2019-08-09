Ödemeler dengesi bir önceki aya göre cari açık verdi. 12 aylık ortalamada ise cari fazla kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu durumu "Türbülanstan çıktık" sözleri ile yorumladı. Ekonomistler ise açığın "Ekonomideki daralmadan kaynaklandığı" görüşünde.

Haziranda cari açık verildi, bir yıllık ortalamada ise cari fazla oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Haziran 2019 verilerini açıkladı.Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 538 milyon ABD doları fazla verildi.Söz konusu gelişmede, dış ticaret açığının azalması ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin yükselmesi etkili oldu.Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak Türkiye'nin "Türbülanstan çıktığını" öne sürdü.Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı vermiş oldu. Ancak 17 yıl sonra verilen "fazla" konusunda uzmanlar uyarıyor.Ekonomistler, "Son bir yılda kurun 5'in üstünde seyrettiğini, bu nedenle yaşanan şokların ekonomiyi durdurduğunu" belirtiyor. Uzmanlar, dış ticaret rakamlarının etkilenmesini kura bağlıyor. "İthalatın çöktüğünü" söyleyen Ekonomistler, "Şirketlerin ihracata yöneldiğini" ifade ediyor. Uzmanlara göre; verilen fazla daralan ekonomiden kaynaklanıyor.