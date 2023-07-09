Yaşlı aylığı ne kadar oldu?

Aile e Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini hatırlatan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti: