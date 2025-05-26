Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

BAKAN GÖKTAŞ: “EVDE VE GÜNDÜZ BAKIM MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”



Göktaş, yaşlılara sunulan hizmetlerin sadece kurum bakımıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz."