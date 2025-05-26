Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılara yönelik destek projelerinin hayata geçirilmesi için "Yaşlı Destek Programı (YADES) 2025" başvurularını başlattı. 27 Haziran’a kadar sürecek başvurularla, yeni destek modelleri hayata geçirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve onları desteklemek amacıyla uygulamaya konulan YADES 2025 programının başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 2

 Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 10,6’ya ulaştığını belirten Göktaş, bu artışa paralel olarak yaşlılara yönelik hizmetlerin hem çeşitlendirildiğini hem de yaygınlaştırıldığını ifade etti.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 3

BAKAN GÖKTAŞ: “EVDE VE GÜNDÜZ BAKIM MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Göktaş, yaşlılara sunulan hizmetlerin sadece kurum bakımıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz." 

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 4

9 YILDA 153 BİN 898 YAŞLIYA DESTEK ULAŞTI

YADES’in 2016 yılından bu yana aktif olarak yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 54 farklı belediyede 91 projenin hayata geçirildiğini belirtti.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 5

Bu projelerle toplamda 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldığını vurgulayan Göktaş, 9 yılda 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlandığını açıkladı.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 6

BAŞVURULAR 27 HAZİRAN’A KADAR VALİLİKLERE YAPILACAK

YADES 2025 kapsamında belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projeler için başvurular alınmaya başlandı.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 7

Projeye katılmak isteyen belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - Resim: 8

Onaylanan projeler belediyeler tarafından uygulanacak, denetimler ise valilikler aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı.

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