Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlılara yönelik destek projelerinin hayata geçirilmesi için "Yaşlı Destek Programı (YADES) 2025" başvurularını başlattı. 27 Haziran’a kadar sürecek başvurularla, yeni destek modelleri hayata geçirilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve onları desteklemek amacıyla uygulamaya konulan YADES 2025 programının başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 10,6’ya ulaştığını belirten Göktaş, bu artışa paralel olarak yaşlılara yönelik hizmetlerin hem çeşitlendirildiğini hem de yaygınlaştırıldığını ifade etti.
BAKAN GÖKTAŞ: “EVDE VE GÜNDÜZ BAKIM MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”
Göktaş, yaşlılara sunulan hizmetlerin sadece kurum bakımıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz."
9 YILDA 153 BİN 898 YAŞLIYA DESTEK ULAŞTI
YADES’in 2016 yılından bu yana aktif olarak yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 54 farklı belediyede 91 projenin hayata geçirildiğini belirtti.
Bu projelerle toplamda 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldığını vurgulayan Göktaş, 9 yılda 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlandığını açıkladı.
BAŞVURULAR 27 HAZİRAN’A KADAR VALİLİKLERE YAPILACAK
YADES 2025 kapsamında belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projeler için başvurular alınmaya başlandı.
Projeye katılmak isteyen belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.
Onaylanan projeler belediyeler tarafından uygulanacak, denetimler ise valilikler aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı.