Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1027 lira. Şu ana kadar bu ödemeden yaklaşık 700 bin kişi yararlandı. Ancak çoğu kişi bu uygulamadan habersiz. Şartları taşıyanlar mutlaka başvurmalı. Üstelik maaşta Ocak itibarıyla 100 lira civarında bir artış olacak.

Evde bakım aylığı alınabilmesi için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak ve raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da şart. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Evde bakım parası alabilmek için ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekiyor.



'2022 AYLIĞI' DENİYOR



Bakım maaşının yanında yaşlının kendisine de maaş bağlanıyor. Bu maaş da üç ayda bir alınıyor. Bunun içinde bazı şartlar yerine getirilmeli. Posta'nın haberine göre, yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri de olmayanlara bağlanan bu maaşın adı 65 yaş aylığı. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.



ŞARTLARI ÇOK KOLAY



Yaşlılık aylığını almak isteyenler bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilecek. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak. Bu aylık da Ocak itibarıyla zamlanacak. 2018’in tamamında 100 lira artacak olan aylığın 830 liraya çıkacağı hesaplanıyor.



2022 aylığı nedir?: Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır.