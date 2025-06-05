Yatırım değil faiz büyüyor: Ekonomi tıkanma noktasında

Türkiye’de kamu kaynakları yatırımlar yerine yüksek faiz ödemelerine yöneliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Nisan döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artış gösterdi.

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Yatırım değil faiz büyüyor: Ekonomi tıkanma noktasında
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Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, sadece bu dört aylık dönemde faize ayrılan 48 milyar 750 milyon dolarla Türkiye’nin en önemli sanayi tesislerinden biri olan PETKİM benzeri 6 büyük petrokimya tesisi kurulabileceğine dikkat çekti.

“Yaklaşık 50 milyar dolar, Londra ve New York bankerlerine gidiyor. Bu bir israf ve büyük bir dış kaynak kaybıdır,” diyen Topkurulu, faiz ödemelerinin Türkiye’nin üretim ve sanayi hamlesine darbe vurduğunu vurguladı.

Topkurulu, Türkiye’nin yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithalatı yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Eğer bu türden 4–5 yeni tesis daha kurulursa, Türkiye artık plastik ve petrokimya hammaddelerini dışarıdan almak zorunda kalmaz. Bu da hem dövizin ülkede kalmasını sağlar hem de ciddi bir istihdam yaratır.”

Faize ayrılan kaynakların üretime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Topkurulu, “Bu gidişle sadece dışa bağımlılık değil, genç işsizlik ve cari açık da büyümeye devam eder,” uyarısında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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