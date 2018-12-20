Bingöl'de SÜTAŞ tarafından kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımı kapsamındaki süt fabrikasında fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ tarafından Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımı, henüz tamamlanmadan bölge gençlerine istihdam sağlamaya başladı.



Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımıyla merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında çalışmalarına başlanılan, 2 yıl içinde üretime geçmesi planlanan tesisle bin 12 kişiye doğrudan iş imkanı, bölgeden süt alımıyla da 5 bin üretici aileye katkı sağlanacak.



Geniş yayla ve meralarıyla geçmişte Türkiye'nin canlı hayvan deposu olarak bilinen Bingöl'de 733 milyon 709 bin lira yatırım bedeli ile faaliyete geçecek, hayvancılığa can suyu, besiciye de umut olan entegre tesis bünyesinde inşası süren süt fabrikasında fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaştı.



SÜTAŞ'ın Karacabey, Aksaray ve Tire'den sonra Türkiye'deki 4'üncü üretim tesisi olacak yatırımı henüz tamamlanmadan bölgedeki gençlere istihdam sağlamaya başladı.



SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri İnsan Kaynakları ve İç Hizmetler Proje Koordinatörü Çetin Atala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan inşaatların devam ettiğini bir yandan da ileride açılacak tesislerde çalıştırılmak üzere işe alınan kişilerin eğitiminin sürdüğünü söyledi.



Tesislerin hizmete açılmasıyla oluşacak kalifiye personel açığının giderilmesi için eğitim süreçlerinin şimdiden başladığını vurgulayan Atala, "Kalifiye personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 52 personel almış bulunmaktayız. Bu personeli Karacabey ve Aksaray'daki fabrikalarda yetiştiriyoruz. Ayrıca 32 kişilik teknik personel alımı için de İŞKUR üzerinden talepte bulunduk." dedi.



Atala, inşaat alanında ise yaklaşık 150 kişinin çalıştığına işaret etti.



"Bingöl ve çevresindeki tüm iller bu projeden faydalanacak"



Proje tamamlandığında günlük bin ton sütün işleneceğini, tesiste bin 12 kişinin çalışacağını, yaklaşık 7-8 bin üretici ailenin ise aylık düzenli olarak gelir elde etme imkanına kavuşacağını dile getiren Atala, tesislerin Bingöl'ün hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişmesine büyük katkı sunacağını aktardı.



Atala, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde günlük işlenecek ortalama bin ton sütten 250 tonunu kendi çiftliklerimizden üreteceğiz. Kalan 750 tonunu ise Bingöl ve civar illerden, yani 250 kilometrelik alandan toplayarak tesislerimize getirip işleyeceğiz. Tesislerimizde üretime başlandığında Bingöl ve çevresindeki tüm iller bu projeden faydalanacak olup, bu bölgesel bir projedir. Bu projeden 250 kilometre çaptaki süt ve yem bitkileri üreten bütün çiftçilerimiz faydalanacak."



Atala, tesislerin bölgeye aylık 67 milyon lira katkı sağlayacağını vurgulayarak, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Tunceli ile diğer çevre illerin de projeden istifade edeceğini ifade etti.



Projenin 3 bin dönüm alanda inşa edildiğini dile getiren Atala, çiftliklerin yem ihtiyacının küçük de olsa bir bölümünü karşılamak amacıyla deneme ekimi yaptıklarını söyledi.



"Süt fabrikası inşaatı yüzde 50 tamamlandı"



Tesislerin yapımını üstlenen GBC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Dinç, geçen yıl mayıs ayında yapımına başladıkları inşaatın hızla devam ettiğini söyledi.



"Süt fabrikası inşaatı yüzde 50 tamamlandı. Süt fabrikasıyla ilgili yardımcı işletmelerin iç bölümlerine kış boyunca devam edeceğiz. Önümüzdeki sene inşallah yaza doğru fabrikanın makine tesisatını SÜTAŞ yetkililerine teslim etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Dinç, bu komplekste süt fabrikası, yem fabrikası, arıtma ve bio gaz tesisi ile çiftliklerin bulunduğunu aktardı.



Yem fabrikasının su basman, bio gaz ve arıtma tesisinin ise temel atma seviyesinde olduğunu ifade eden Dinç, iklim şartları doğrultusunda inşa çalışmalarının hızla süreceğini kaydetti.