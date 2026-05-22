Yatırımcı hüsrana uğradı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettirenleri

18-22 Mayıs haftasında piyasalarda yatırımcılar aradığını bulamazken, tek kazanç sağlayan araç küçük bir farkla dolar oldu. Borsa, yatırım ve emeklilik fonlarında belirgin değer kayıpları yaşanırken; altın ve avro haftayı yatay bir seyirle tamamlayarak yatırımcısını zarardan korumakla yetindi.

Simge Sarıyar
Döviz kurlarında haftanın kapanış verilerine göre ABD doları, yatırımcısına sınırlı da olsa getiri sağlayan tek yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Beklentilerin altında kalan bu yükselişle birlikte Dolar/TL kuru, haftalık bazda yüzde 0,43 oranında değer kazanarak 45,7390 lira seviyesine ulaştı.

Avro/TL kuru ise haftayı herhangi bir hareketlilik göstermeden yatay seyirle 53,0340 liradan tamamladı.

BORSADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, geride kalan işlem haftasında yatırımcısına ortalama yüzde 3,89 oranında değer kaybettirdi.

Hafta boyunca dalgalı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek ise 14.342,48 puanı test etti. Endeks, kapanış zilinin çalmasıyla birlikte önceki haftanın yüzde 3,89 altında kalarak haftayı 13.808,20 puandan kapattı.

Kapalıçarşı piyasasında işlem gören altın türleri haftayı neredeyse hiç değişmeden tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yatay bir seyir izleyerek 6 bin 632 lirada sabitlendi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı, önceki haftanın hemen üzerinde bir seviyede kalarak 44 bin 684 liradan işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta sonunu 11 bin 106 liradan kapatan çeyrek altın ise satış fiyatında ufak bir kıpırdanma yaşayarak 11 bin 109 liraya yükseldi.

FON YATIRIMCILARI HAFTAYI EKSİDE KAPATTI

Hisse senetlerindeki düşüş eğilimi fon piyasalarına da doğrudan yansıdı. Emeklilik fonları haftalık değerlendirmede yüzde 3,66 oranında değer kaybı yaşadı.

Benzer bir tablo çizen yatırım fonları da bu haftayı yüzde 3,24 oranındaki kayıpla geride bıraktı.

