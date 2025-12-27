Yatırımcı ters köşe oldu: Borsa üzdü, altın ve dövizde ibre yukarı döndü
19 Aralık - 26 Aralık haftasında piyasaların seyri belli oldu. Yatırım araçlarının neredeyse tamamı yatırımcısının yüzünü güldürürken, tek bir adreste beklenen olmadı. Altındaki sert yükseliş dikkat çekerken, hisse senedi piyasasında ibre tersine döndü.
Piyasalarda 19 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasındaki haftalık performans tablosu netleşti.
Bu hafta yatırım araçlarından biri hariç tamamı değer kazanırken, borsa yatırımcısı umduğunu bulamadı.
Haftayı kayıpla kapatan tek yatırım aracı Borsa İstanbul oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybetti.
Hafta içinde en düşük 11.228,55 puanı, en yüksek ise 11.426,65 puanı test eden BIST 100 endeksi, haftayı önceki kapanışın yüzde 0,42 altında, 11.294,37 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI REKORA KOŞTU
Bu haftanın kazananı ise altın yatırımcısı oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artışla 6 bin 245 TL'ye yükseldi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,79 yükselişle 42 bin 92 liraya çıkarken, çeyrek altında da ciddi bir artış gözlendi.
Geçen hafta sonu 9 bin 979 lira seviyesinde olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 4,82 oranında artarak 10 bin 460 liraya ulaştı.
EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?
Döviz cephesinde de yukarı yönlü bir hareket izlendi. ABD doları haftayı yüzde 0,17 artışla 42,8810 liradan kapattı. Euro ise dolara kıyasla daha fazla değer kazandı. Euro/TL kuru haftalık bazda yüzde 0,87 yükselerek 50,6700 lira seviyesine çıktı.
Yatırım fonları genel olarak haftayı yüzde 0,58 değer kazancıyla tamamlarken, emeklilik fonları yüzde 0,98 oranında yükseldi.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırımcıya en çok kazandıran fon grubu, yüzde 4,58'lik artışla "kıymetli maden" fonları oldu.