Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı?
Borsa İstanbul, Şubat ayında yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle hareketlendi. Peki, hangi hisseler dikkatleri üzerine çekti? Hangi şirketlerin hisseleri en çok alınıp satıldı? İşte şubat ayının en çok işlem gören hisseleri ve yabancı yatırımcıların alışveriş stratejileri!
Şubat ayında Borsa İstanbul tam anlamıyla yabancı yatırımcıların oyun sahası haline geldi. 25,06 milyar dolarlık alış ve 24,76 milyar dolarlık satışla yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’a adeta “bir adım al, bir adım sat” diyerek hareketli bir ay geçirdi. Sonuç: Net 301,17 milyon dolarlık alım!
Borsa İstanbul'da yapılan alışverişlerin ardından hangi hisseler yabancı yatırımcıların radarına girdi, hangileri gözden düştü?
İşte Ekonomim'e göre, yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok sattığı hisseler!
Çimsa (CIMSA)
13,29 milyon dolar
Ülker Bisküvi (ULKER)
13,44 milyon dolar
Türk Telekom (TTKOM)
18,94 milyon dolar
Mavi Giyim (MAVI)
19,04 milyon dolar
Turkcell (TCELL)
53,92 milyon dolar
Tofaş (TOASO)
55,42 milyon dolar
Tüpraş (TUPRS)
76,99 milyon dolar
Koç Holding (KCHOL)
82,59 milyon dolar
Türk Hava Yolları (THYAO)
88,01 milyon dolar
Bim (BIMAS)
88,57 milyon dolar
Yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok aldığı hisseler ise şu şekilde:
Kardemir D (KRDMD)
37,58 milyon dolar
Sabancı Holding (SAHOL)
43,17 milyon dolar
Astor Enerji (ASTOR)
45,25 milyon dolar
Pegasus (PGSUS)
46,05 milyon dolar
Migros (MGROS)
52,16 milyon dolar
Akbank (AKBNK)
72,08 milyon dolar
ASELSAN (ASELS)
85,21 milyon dolar
İş Bankası C (ISCTR)
88,33 milyon dolar
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
88,80 milyon dolar
Garanti BBVA (GARAN)
125,04 milyon dolar