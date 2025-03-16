Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı?

Borsa İstanbul, Şubat ayında yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle hareketlendi. Peki, hangi hisseler dikkatleri üzerine çekti? Hangi şirketlerin hisseleri en çok alınıp satıldı? İşte şubat ayının en çok işlem gören hisseleri ve yabancı yatırımcıların alışveriş stratejileri!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 1

Şubat ayında Borsa İstanbul tam anlamıyla yabancı yatırımcıların oyun sahası haline geldi. 25,06 milyar dolarlık alış ve 24,76 milyar dolarlık satışla yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’a adeta “bir adım al, bir adım sat” diyerek hareketli bir ay geçirdi. Sonuç: Net 301,17 milyon dolarlık alım!

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 2

Borsa İstanbul'da yapılan alışverişlerin ardından hangi hisseler yabancı yatırımcıların radarına girdi, hangileri gözden düştü?

İşte Ekonomim'e göre, yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok sattığı hisseler!

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 3

Çimsa (CIMSA) 

13,29 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 4

Ülker Bisküvi (ULKER) 

13,44 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 5

Türk Telekom (TTKOM) 

18,94 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 6

Mavi Giyim (MAVI) 

19,04 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 7

Turkcell (TCELL)

53,92 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 8

Tofaş (TOASO) 

55,42 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 9

Tüpraş (TUPRS) 

76,99 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 10

Koç Holding (KCHOL) 

82,59 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 11

Türk Hava Yolları (THYAO) 

88,01 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 12

Bim (BIMAS)

 88,57 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 13

Yabancı yatırımcıların Şubat ayında en çok aldığı hisseler ise şu şekilde:

Kardemir D (KRDMD)

37,58 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 14

Sabancı Holding (SAHOL) 

43,17 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 15

Astor Enerji (ASTOR) 

45,25 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 16

Pegasus (PGSUS) 

46,05 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 17

Migros (MGROS) 

52,16 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 18

Akbank (AKBNK) 

72,08 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 19

ASELSAN (ASELS) 

85,21 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 20

İş Bankası C (ISCTR) 

88,33 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 21

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 

88,80 milyon dolar

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Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı? - Resim: 22

Garanti BBVA (GARAN) 

125,04 milyon dolar

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