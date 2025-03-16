Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! En çok hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı?

Şubat ayında Borsa İstanbul tam anlamıyla yabancı yatırımcıların oyun sahası haline geldi. 25,06 milyar dolarlık alış ve 24,76 milyar dolarlık satışla yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’a adeta “bir adım al, bir adım sat” diyerek hareketli bir ay geçirdi. Sonuç: Net 301,17 milyon dolarlık alım!