Yatırımcılar bu 10 hisseye hücum etti: 5 milyar TL'lik dev giriş
Borsa İstanbul’da 27 Haziran’da yatırımcıların rotası netleşti. BİST100 endeksi haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle kapatırken, bazı hisselere adeta para aktı. En çok para girişi yaşanan 10 hisseye toplamda 5 milyar TL’lik işlem hacmi oluştu.
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü olan 27 Haziran’da pozitif seyir etkili oldu. BİST100 endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydederek 9.404,89 puandan kapanırken, yatırımcıların yöneldiği hisseler dikkat çekti. Endekste aktif alış-satış farkı +2 milyar 814 milyon TL olarak gerçekleşti.
BİST30 endeksinde bu rakam +3 milyar 396 milyon TL’ye ulaştı. Tüm hisse senetleri bazında bakıldığında ise toplamda +2 milyar 972 milyon TL aktif işlem farkı oluştu.
İşte Ekonomim'e göre, cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...
10 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif Fark: -91.326.000 TL
9 - Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)
Aktif Fark: -95.544.000 TL
8 - Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Aktif Fark: -103.045.000 TL
7 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Aktif Fark: -105.200.000 TL
6 - Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH)
Aktif Fark: -105.233.000 TL
5 - Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
Aktif Fark: -162.854.000 TL
4 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Aktif Fark: -167.104.000 TL
3 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Aktif Fark: -196.508.000 TL
2 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark: -237.032.000 TL
1 - Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN)
Aktif Fark: -286.450.000 TL
İşte cuma günü en çok para girişinin olduğu hisseler...
10 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Aktif Fark: +170.292.000 TL
9 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark: +259.716.000 TL
8 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif Fark: +287.893.000 TL
7 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif Fark: +311.032.000 TL
6 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Aktif Fark: +433.867.000 TL
5 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Aktif Fark: +565.988.000 TL
4 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aktif Fark: +571.196.000 TL
3 - Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)
Aktif Fark: +657.771.000 TL
2 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: +809.743.000 TL
1 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Aktif Fark: +1.009.757.000 TL