Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’ye hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bankaların güncel faiz oranlarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirileri belli oldu. İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
Bankaların 32 gün vadeli mevduat hesapları karşılaştırıldı. 1 milyon TL yatıran bir müşteri için faiz oranları, aylık net kazanç ve vade sonu tutarları listelendi. İşte bankalara göre detaylı tablo…
ALTERNATİF BANK – VOV HESAP
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
FIBABANKA – KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 30.011,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.011,82 TL
CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
GETİRFİNANS – GÜNLÜK VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL
HSBC – MODERN HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
ODEA – OKSİJEN HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
YAPI KREDİ – SINIRSIZ HESAP TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
AKBANK – SERBEST PLUS HESAP
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
DENİZBANK – E-MEVDUAT
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
QNB – E-VADELİ MEVDUAT
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 26.589,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.589,86 TL
GETİRFİNANS – VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 28.613,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.613,26 TL
ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
İŞ BANKASI – VADELİ TL HESABI
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL