Yatırımcılar dikkat! 300 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleşti

Mevduat faizlerindeki hareketlilik, 300 bin TL’sini 32 günlüğüne değerlendirmek isteyenler için çarpıcı rakamları ortaya koydu; banka banka net kazanç ve vade sonu tutarlar netleşti. İşte banka banka 300 bin TL’nin aylık getirisi...

Yayınlanma:
Mevduat faiz oranlarının yeniden şekillendiği bu dönemde, 300.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendiren yatırımcıların elde edeceği getiriler dikkat çekiyor.

Günlük ve standart vadeli hesaplarda uygulanan oranlara göre net kazançlar bankadan bankaya değişirken, vade sonunda ulaşılan tutarlar da merak konusu oldu. 

İşte bankaların 32 gün vadede sunduğu faiz oranları ve ortaya çıkan tablo.

ING
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 8.525,11 TL
Vade sonu tutar: 308.525,11 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 8.353,97 TL
Vade sonu tutar: 308.353,97 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %45,5
Aylık getiri: 8.694,30 TL
Vade sonu tutar: 308.694,30 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 8.791,39 TL
Vade sonu tutar: 308.791,39 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 8.453,26 TL
Vade sonu tutar: 308.453,26 TL

TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.927,91 TL
Vade sonu tutar: 308.927,91 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.597,25 TL
Vade sonu tutar: 308.597,25 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.597,25 TL
Vade sonu tutar: 308.597,25 TL

getirfinans (günlük)
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 8.080,04 TL
Vade sonu tutar: 308.080,04 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 8.726,44 TL
Vade sonu tutar: 308.726,44 TL

QNB (günlük)
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 8.397,37 TL
Vade sonu tutar: 308.397,37 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 8.896,44 TL
Vade sonu tutar: 308.896,44 TL

Akbank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 8.896,44 TL
Vade sonu tutar: 308.896,44 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,89
Aylık getiri: 8.872,57 TL
Vade sonu tutar: 308.872,57 TL

