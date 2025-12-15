Yatırımcılar dikkat! 300 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleşti

Mevduat faiz oranlarının yeniden şekillendiği bu dönemde, 300.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendiren yatırımcıların elde edeceği getiriler dikkat çekiyor.

Günlük ve standart vadeli hesaplarda uygulanan oranlara göre net kazançlar bankadan bankaya değişirken, vade sonunda ulaşılan tutarlar da merak konusu oldu.