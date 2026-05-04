Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Yeni haftanın ilk gününde altın yatırımcıları ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar, güncel rakamları mercek altına aldı. Süregelen ve "ne tam savaş ne de tam barış" olarak nitelendirilen belirsiz ortam, güvenli liman altına olan talebi ve fiyatlardaki jeopolitik baskıyı canlı tutuyor
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın 6.695 TL, ons altın ise 4.610 dolar seviyelerinden haftalık açılışını gerçekleştirdi. Piyasalardaki dalgalanma devam ederken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren kuyumculardaki ve ekranlardaki güncel fiyatları sorgulamaya başladı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (4 MAYIS 2026)
Günün ilk saatlerinde piyasalara yansıyan güncel satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.699,50 TL
Çeyrek Altın: 11.005,00 TL
Yarım Altın: 22.010,00 TL
Tam Altın: 43.477,02 TL
Cumhuriyet Altını: 43.818,00 TL
Gremse Altın: 109.025,97 TL
Ons Altın: 4.611,35 Dolar
İç ve dış piyasadaki anlık değişimler, gelecek haber akışıyla birlikte yön bulmaya devam edecek. Sektör temsilcileri, jeopolitik risklerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.