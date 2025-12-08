Yatırımcılar dikkat! 8 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasasına yatırım yapmayı düşünen veya mevcut varlıklarını değerlendirenler, kıymetli madenlerin anlık değerlerini yakından izliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapacak vatandaşlar, "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" gibi sorulara cevap arıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki değişim ile döviz kurundaki dalgalanmalar günün ilk saatlerinden itibaren yakından izleniyor.
Vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt bulmak için güncel verilere yöneliyor.
İşte 8 Aralık 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.763,12 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.544,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.088,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.024,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.210,17 Dolar