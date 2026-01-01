Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları yeni yıla nasıl başladı?

Yeni yılın ilk gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve alım-satım yapacakların dikkatini yeniden fiyatlara çevirdi. İşte bugünkü güncel rakamlar...

Altın ve döviz kurundaki anlık değişimler, hem iç hem de dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve alım satım yapacak vatandaşlar, 1 Ocak 2026 Perşembe gününün ilk ışıklarıyla birlikte “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ekonomik gelişmelerin gölgesinde altın fiyatlarındaki seyir yakından takip ediliyor. Vatandaşların günün ilk saatlerinden itibaren yoğunlaştırdığı araştırmalar sonucunda, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum belli oldu.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

1 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel altın satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

Gram altın satış fiyatı: 5.966,21 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.205,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.404,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.621,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 101.512,36 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.319,97 dolar

