Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde ibreler kırmızıyı gösterdi. Altın güne düşüşle başladı. İşte 16 Aralık güncel altın fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Ekonomi gündeminin en sıcak başlığı olan altın fiyatlarında tablo değişti. Haftaya umutlu başlayan yatırımcılar, 16 Aralık 2025 Salı sabahında piyasaların açılmasıyla birlikte düşüş grafiğiyle karşı karşıya kaldı. 

1 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ana sebebi olarak ABD ekonomisindeki gelişmeler işaret ediliyor. Piyasaların yönünü tayin edecek en kritik gelişme ise bugün açıklanacak olan istihdam raporu. 

2 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

İç ve dış piyasadaki döviz kurları ve ons altındaki değişimleri anbean takip eden vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte 16 Aralık güncel altın fiyatları:

3 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 5.889,53 TL

4 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.687,00 TL

5 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 19.369,00 TL

6 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 38.911,48 TL

7 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.559,00 TL

8 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 97.577,11 TL

9 10
Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.287,45 dolar

10 10
altın fiyatları