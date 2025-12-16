Yatırımcılar dikkat! Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte güncel altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde ibreler kırmızıyı gösterdi. Altın güne düşüşle başladı. İşte 16 Aralık güncel altın fiyatları…
Ekonomi gündeminin en sıcak başlığı olan altın fiyatlarında tablo değişti. Haftaya umutlu başlayan yatırımcılar, 16 Aralık 2025 Salı sabahında piyasaların açılmasıyla birlikte düşüş grafiğiyle karşı karşıya kaldı.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ana sebebi olarak ABD ekonomisindeki gelişmeler işaret ediliyor. Piyasaların yönünü tayin edecek en kritik gelişme ise bugün açıklanacak olan istihdam raporu.
İç ve dış piyasadaki döviz kurları ve ons altındaki değişimleri anbean takip eden vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte 16 Aralık güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.889,53 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.687,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.369,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.911,48 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.559,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 97.577,11 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.287,45 dolar