Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar

Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın piyasasında bu sabah rüzgar tersine döndü. İşte 30 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği altın piyasasında, tarihi zirvenin ardından hareketli saatler yaşanıyor. İç ve dış piyasadaki gelişmelerle yön bulan fiyatlarda, rekor seviyelerden sert bir geri dönüş gözlemlendi.

1 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Gram altın, saat 07:10 itibarıyla 7.220 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Piyasalar, dün 7.811 TL’ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atan gram altındaki ani değişime odaklandı. Bu rekor seviyenin ardından gelen güçlü kâr realizasyonu dikkat çekerken, zirveden itibaren yaşanan geri çekilme sadece bir gün içinde 500 TL’nin üzerine çıktı.

2 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 3

İç piyasadaki düşüşte küresel hareketlilik de etkili oldu. Ons altın cephesinde 5.602 dolarla görülen rekorun ardından ibre aşağı döndü. Fiyatların 5.200 dolara kadar gerilemesi, gram altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturdu. Döviz kuru ve altındaki bu anlık değişimler, alım satım yapacaklar tarafından yakından izleniyor.

3 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 4

30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel satış fiyatları şöyle şekillendi:

4 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 7.209,77 TL

5 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.995,00 TL

6 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 25.989,00 TL

7 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 52.407,77 TL

8 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.780,00 TL

9 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 131.421,32 TL

10 11
Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 5.218,95 dolar

11 11
altın fiyatları çeyrek altın gram altın Cumhuriyet altını