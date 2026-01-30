Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar
Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın piyasasında bu sabah rüzgar tersine döndü. İşte 30 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...
Yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği altın piyasasında, tarihi zirvenin ardından hareketli saatler yaşanıyor. İç ve dış piyasadaki gelişmelerle yön bulan fiyatlarda, rekor seviyelerden sert bir geri dönüş gözlemlendi.
Gram altın, saat 07:10 itibarıyla 7.220 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Piyasalar, dün 7.811 TL’ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atan gram altındaki ani değişime odaklandı. Bu rekor seviyenin ardından gelen güçlü kâr realizasyonu dikkat çekerken, zirveden itibaren yaşanan geri çekilme sadece bir gün içinde 500 TL’nin üzerine çıktı.
İç piyasadaki düşüşte küresel hareketlilik de etkili oldu. Ons altın cephesinde 5.602 dolarla görülen rekorun ardından ibre aşağı döndü. Fiyatların 5.200 dolara kadar gerilemesi, gram altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturdu. Döviz kuru ve altındaki bu anlık değişimler, alım satım yapacaklar tarafından yakından izleniyor.
30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel satış fiyatları şöyle şekillendi:
Gram altın satış fiyatı: 7.209,77 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.995,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 25.989,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 52.407,77 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.780,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 131.421,32 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.218,95 dolar