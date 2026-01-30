Yatırımcılar dikkat! Altında rüzgar tersine döndü, işte güncel fiyatlar

Gram altın, saat 07:10 itibarıyla 7.220 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Piyasalar, dün 7.811 TL’ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atan gram altındaki ani değişime odaklandı. Bu rekor seviyenin ardından gelen güçlü kâr realizasyonu dikkat çekerken, zirveden itibaren yaşanan geri çekilme sadece bir gün içinde 500 TL’nin üzerine çıktı.