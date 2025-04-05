Yatırımcılar dikkat! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Geride kalan haftada yatırımcıların yüzünü yalnızca döviz güldürdü. Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, altın da düşüş yaşadı. Dolar ve euro ise yatırımcısına kazandırdı. Peki bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar getiri sağladı?
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %2,90 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesini 9.339,67 puan, en yüksek seviyesini ise 9.643,17 puan ile gördü. Endeks, haftayı 9.379,83 puandan tamamladı.
Bu kapanış, bir önceki haftaya göre yüzde 2,90’lık düşüş anlamına geliyor.
ALTIN DEĞER KAYBETTİ
Bu hafta altın fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören:
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 düşüşle 3.720 liraya geriledi.
Cumhuriyet altını yüzde 0,77 azalarak 25.180 liraya indi.
Geçen hafta 6.281 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 0,73 düşüşle 6.235 liradan satıldı.
DÖVİZ YÜKSELDİ
Yatırımcıların bu hafta yüzünü güldüren taraf döviz oldu.
Merkez Bankası politikalarının etkisiyle kademeli yükselişini sürdüren döviz kurları şu şekilde değişti:
Dolar/TL haftalık bazda %0,01 artışla 38,0140 TL seviyesine yükseldi.
Euro/TL ise %1,81 artışla 41,8720 TL seviyesine çıkarak dikkat çekti.
YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARINDA DURUM
Yatırım fonları bu hafta genel olarak %0,31 değer kazandı.
Emeklilik fonları ise %0,28'lik bir artış yaşadı.
Kıymetli maden fonları, bu haftanın yıldızı oldu. Yüzde 2,91’lik getiriyle yatırımcısına en fazla kazancı sağladı.