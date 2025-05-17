Yatırımcılar dikkat: Bu haftanın en çok kazandıranı belli oldu

BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 9.516,86 puanı ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 2,96 yükselerek 9.668,36 puandan kapanış yaptı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,48 oranında gerileyerek 3.964 TL’ye indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 azalışla 26.809 TL oldu.

Geçen hafta 6.951 TL seviyesinde olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,47 düşerek 6.640 TL’ye geriledi.

ABD doları bu hafta yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 TL seviyesine çıktı. Euro ise yüzde 0,63 düşüşle 43,4300 TL’ye geriledi.

Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 1,65, emeklilik fonları ise yüzde 1,31 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi ise yüzde 2,94’lük artışla “hisse senedi fonları” sağladı.