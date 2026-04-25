Yatırımcılar dikkat! En yüksek faiz hangi bankada? 1 milyon TL’ye 1 ayda rekor getiri!
Bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. 1 milyon TL’sini değerlendirmek isteyenler için banka banka güncel faiz oranları, aylık getiriler ve vade sonu tutarlar şöyle...
Bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına uygulanan güncel faiz oranları ve 32 günlük vade sonu kazanç tabloları belli oldu.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 26.743,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.743,56 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 1.022.823,8 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.821,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.821,62 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.090,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.090,36 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 32.506,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.506,65 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 30.660,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.660,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 31.009,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.009,94 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 21.179,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL