Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.260,60 

Satış: 4.263,67 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5
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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,816.95 

Satış: 6,971.10 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,591.30 

Satış: 13,942.21 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,321.00 

Satış: 28,749.00 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Gremse altın fiyatı 

Alış: 68,169.52 

Satış: 69,711.04 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,119.93 

Satış: 28,822.42 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,267.81 

Satış: 27,799.14 

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Yatırımcılar dikkat! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 12

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,885.66 

Satış: 3,888.47 

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altın fiyatları