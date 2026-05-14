Yatırımcılar dikkat! Kritik zirve öncesi altında son durum
Piyasalarda nefesler tutuldu; gözler Washington-Pekin hattındaki kritik zirveye ve Orta Doğu’dan gelecek haberlere çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde altın yatırımcısı "bekle-gör" stratejisine geçerken, fiyatlar 14 Mayıs sabahına temkinli bir yatay seyirle başladı.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM (14 MAYIS 2026)
Küresel jeopolitik risklerin etkisiyle hareketli bir Mayıs ayı geçiren altın, ons bazında aylık bazda %1,5 yükseliş kaydetti. İç piyasada ise gram altın 6.831 TL bandında dengelenmiş durumda.
Yatırımcılar, büyük güçlerin liderleri arasındaki diplomatik temasların savaş ve ticaret üzerindeki etkilerini analiz etmeye çalışıyor.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın
6.831,17 TL
Çeyrek Altın
11.168,00 TL
Yarım Altın
22.335,00 TL
Tam Altın
44.416,46 TL
Cumhuriyet Altını
44.514,00 TL
Gremse Altın
111.381,76 TL
Ons Altın
4.677,13 Dolar