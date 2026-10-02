Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu?
Yatırımcılar ve tasarruflarını güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor.
2 Ekim 2026 Perşembe günü serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.577,89 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.806,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.605,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.016,66 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.085,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 107.871,54 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.176,42 Dolar
PİYASALARDA SON DURUM VE UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ
Ons ve Gram Dengesi: Uluslararası piyasalarda ons altının 4.150 - 4.175 dolar bandındaki denge arayışı sürerken, gram altın serbest piyasada yüksek seyrini korumaktadır.
Ana Belirleyiciler: Analistler; merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyon verileri ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki en önemli unsurlar olmaya devam ettiğini belirtmektedir. Kısa vadede ons altının 4.100 dolar desteğini korumasının önem taşıdığı ifade edilmektedir.