Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve tasarruflarını güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 1

2 Ekim 2026 Perşembe günü serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 2

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.577,89 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.806,00 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.605,00 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Tam Altın Satış Fiyatı: 43.016,66 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.085,00 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse Altın Satış Fiyatı: 107.871,54 TL

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.176,42 Dolar

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 10

PİYASALARDA SON DURUM VE UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 11

Ons ve Gram Dengesi: Uluslararası piyasalarda ons altının 4.150 - 4.175 dolar bandındaki denge arayışı sürerken, gram altın serbest piyasada yüksek seyrini korumaktadır.

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 12

Ana Belirleyiciler: Analistler; merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyon verileri ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki en önemli unsurlar olmaya devam ettiğini belirtmektedir. Kısa vadede ons altının 4.100 dolar desteğini korumasının önem taşıdığı ifade edilmektedir.

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Yatırımcılar dikkat: Perşembe günü ons altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 13
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Altın gram altın