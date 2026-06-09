Yatırımcılar dikkat, piyasalar sallanıyor: 9 Haziran güncel altın fiyatları tablosu açıklandı

KÜRESEL JEOPOLİTİK DENGE VE ABD ENFLASYONU ODAK NOKTASI

Finans analistleri, ons altın ve yurt içi gram altın fiyatlarındaki bu fahiş hareketliliğin arkasında iki ana sismik etkenin bulunduğuna dikkat çekiyor. Diplomasi kanalları vasıtasıyla yürütülen ateşkes beklentilerinin yeniden güç kazanması altın fiyatlarını küresel ölçekte desteklemeye devam ediyor. Öte yandan küresel piyasalarda yatırımcıların tüm odağı, siber finans dünyasının yönünü belirleyecek olan ve yarın açıklanması beklenen kritik ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Makroekonomik veriler öncesi iç piyasada vatandaşlar ve sarraflar güne yoğun bir siber fiyat takibiyle başladı.