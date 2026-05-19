Yatırımcılar ekran başına! 1 Dolar ve Euro Kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki askeri gerilimlerin ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sürdüğü bayram gününde, döviz kurları serbest piyasada yatay ve dengeli bir seyirle güne başladı.

İşte serbest piyasadan alınan canlı ve güncel verilere göre döviz kurlarında son durum:



💵 AMERİKAN DOLARI (USD)

Dolar yeni güne yüzde 0.00 değişimle yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar Alış: 45.5741 TL

Dolar Satış: 45.5788 TL

Doların Performans Özeti:

Mayıs ayının ilk gününe kıyasla 0,40 TL artışla yüzde 0,88 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değeri olan 43.0312 TL baz alındığında, yatırımcısına yüzde 5,92 oranında getiri sağladı.

Son bir yıllık süreçte ise 38.7813 liradan mevcut seviyesine ulaşarak yüzde 17,52 değer kazancı yaşadı.

💶 EURO (EUR)

Euro güne düne kıyasla yüzde 0.07 oranında hafif bir düşüşle başladı.

Euro Alış: 53.1063 TL

Euro Satış: 53.1198 TL

Euronun Performans Özeti:

Mayıs ayının başına göre -0,11 TL azalarak yüzde 0,22 oranında küçük bir kayıp yaşadı.

Yılbaşındaki 50.4706 TL'lik değerinden bugüne 2,62 lira artış kaydederek yüzde 5,19 değer kazandı.

Geçen yılın aynı dönemindeki 43.6457 TL'lik seviyesinden bu yana yüzde 21,64 oranında yükseldi.

💷 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)

Sterlin güne yüzde 0.07 ekside başlayarak şu an serbest piyasada şu seviyelerden işlem görüyor:

Sterlin Alış: 61.1478 TL

Sterlin Satış: 61.1665 TL

Sterlinin Performans Özeti:

Bu ayın ilk gününe göre -0,23 TL düşüşle yüzde 0,37 değer kaybetti.

Yılbaşındaki 57.9551 TL'lik başlangıç değerine göre 3,23 lira tırmanarak yüzde 5,57 prim yaptı.

Son bir yılda ise 51.8269 liradan mevcut seviyesine gelerek yüzde 18,05 oranında değer kazandı.