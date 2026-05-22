Yatırımcılar ekran başına! 22 Mayıs Cuma rakamları geldi!
Küresel finans piyasalarında Fed’in faiz politikalarına yönelik sıkı duruşu, yükselen ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ve gücünü koruyan dolar endeksi, altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor.
Diğer taraftan, ABD ile İran arasında arabulucular vasıtasıyla yürütülen diplomatik temaslarda anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik ve Donald Trump'ın sürece ilişkin olumlu değerlendirmeleri, Orta Doğu’daki jeopolitik risk primini düşürerek altındaki aşağı yönlü seyri destekledi.
Hem uzun vadeli birikim yapan tasarruf sahipleri hem de Kapalıçarşı kulislerinde anlık al-sat fırsatı kollayan yatırımcılar için 22 Mayıs 2026 Cuma günü piyasalardaki net rakamlar şekillendi.
Haftanın son işlem gününde, ekranlarda ve serbest piyasada kayıtlara geçen canlı altın fiyatları şu şekildedir:
22 MAYIS 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS Altın: Uluslararası piyasalarda güne baskı altında başlayan ons altın, alışta 4.526,94 Dolar, satışta ise 4.527,52 Dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gram Altın (Resmi/Ekran): Bankacılık sisteminde ve resmi ekran grafiklerinde 1 gram altın, alışta 6.646,85 TL, satışta ise 6.648,82 TL bandında hareket ediyor.
Kapalıçarşı Gram Altın: Fiziki altın alım satımı yapılan serbest piyasada ise fiyatlar alışta 6.603,00 TL, satışta ise 6.696,00 TL olarak gerçekleşti.
Çeyrek Altın: Yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın, Kapalıçarşı'da bugün alışta 10.798,00 TL, satışta ise 10.897,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Cumhuriyet Altını: Büyük birikim sahiplerinin radarındaki Cumhuriyet altını ise haftanın son gününde alışta 43.073,00 TL, satışta 43.452,00 TL fiyatıyla işlem görüyor.