Yatırımcılar ekran başına! 5 Temmuz döviz kuru bugün kaç TL?

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik makroekonomik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yatırımcılar ekran başına! 5 Temmuz döviz kuru bugün kaç TL?
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İç piyasada haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve yaz döneminin getirdiği dönemsel döviz talebiyle birlikte, dolar ve Euro yeni zirve seviyelerindeki güçlü duruşunu koruyor. Haftalık kapanışın ardından yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.

SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURU FİYATLARI

5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada ve bankalar arası işlemlerde geçerli olan güncel döviz satış fiyatları şu şekildedir:

Dolar Alış: 46,7548 TL
Dolar Satış: 46,8629 TL
Euro Satış: 53,6050 TL

UZMANLARDAN KRİTİK HAFTA SONU UYARISI

Piyasa analistleri, döviz kurlarındaki bu yatay ve güçlü seyrin önümüzdeki hafta açılışında küresel piyasalardan gelecek verilere göre yön bulacağını belirtiyor.

Kritik Not: Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle serbest piyasadaki döviz bürosu fiyatları ile bankaların dijital mobil uygulamalarındaki alım-satım makas aralıkları (spread) normal günlere göre daha açık olabilir. Yatırımcıların işlem yapmadan önce pazartesi günü piyasa açılışını beklemeleri veya fiziki piyasa fiyatlarını karşılaştırmaları önerilir.

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