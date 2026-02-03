Yatırımcılar ekran başına: Altın yeniden yükseliyor, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Piyasalar son on yılın en sert değer kaybına şahit olurken, yatırımcıların nefesini tuttuğu o hareketliliğin ardından ibre yeniden yukarı döndü. Rekor seviyelere uzanan rallinin ardından gelen şok düşüş yerini toparlanmaya bıraktı.
Altın piyasasında son dönemde yaşanan ve rekor seviyelere uzanan yükseliş trendi, sert bir frenle sona ermişti. Ancak piyasalar bu kayıpların bir bölümünü telafi ederek yeniden yükseliş ivmesi kazandı.
Spot altın, bir önceki seansta yüzde 4,8 oranında değer kaybederek son on yılı aşkın sürenin en keskin düşüşünü kaydetmişti. Bu tarihi düşüşün ardından hızla toparlanan altın, yüzde 4,2’ye varan bir artış gösterdi ve ons başına 4.855 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
GÖZLER TABELALARA ÇEVRİLDİ
İç ve dış piyasalarda yaşanan bu sert dalgalanmalar, döviz kuru ve altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar ekran başına geçti. Piyasadaki hareketliliği yakından izleyen vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarına hız verdi.
3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şöyle şekillendi
Gram altın satış fiyatı: 6.720,63 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 116.619,37 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.816,61 dolar