Yatırımcılar ekran başına: Altın yeniden yükseliyor, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

GÖZLER TABELALARA ÇEVRİLDİ

İç ve dış piyasalarda yaşanan bu sert dalgalanmalar, döviz kuru ve altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar ekran başına geçti. Piyasadaki hareketliliği yakından izleyen vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarına hız verdi.