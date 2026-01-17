Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve altın borcu olanlar hafta sonuna girerken güncel tabloyu merak ediyor. Döviz kurları ve altındaki değişimlerin gölgesinde, 17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada rakamlar netleşti.
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasayı etkilemeye devam ediyor.
Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, 17 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Piyasaların nabzını tutanlar için güncel veriler açıklandı.
Hafta sonunun ilk gününde, güncel altın satış fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın satış fiyatı: 6.375,38 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.701,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.403,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.527,46 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.642,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 106.644,79 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.582,71 dolar