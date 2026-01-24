Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve altın borcu olanlar hafta sonuna girerken güncel tabloyu merak ediyor. Döviz kurları ve altındaki değişimlerin gölgesinde, 24 Ocak Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada rakamlar netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 1

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasayı etkilemeye devam ediyor.

1 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 2

Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, 24 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Piyasaların nabzını tutanlar için güncel veriler açıklandı.

2 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 3

Hafta sonunun ilk gününde, güncel altın satış fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor:

3 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.945,51 TL

4 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.596,00 TL

5 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 23.191,00 TL

6 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 45.680,88 TL

7 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.206,00 TL

8 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 114.552,51 TL

9 10
Yatırımcılar ekran başına: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.982,39 dolar

10 10
altın fiyatları