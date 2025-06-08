Yatırımcılar tetikte! Altında 4.000 dolar rüzgarı

ABD merkezli yatırım devi State Street Global Advisors, son yayımladığı raporda altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolara kadar yükselebileceğini öne sürdü. Raporda özellikle stagflasyonun sona ermesi, dolarizasyonun yavaşlaması ve jeopolitik risklerin artması gibi faktörlerin fiyatlarda radikal bir yükselişe zemin hazırladığı ifade edildi.

Yatırımcılara göre bu boğa senaryosunun gerçekleşme ihtimali %30 düzeyinde değerlendiriliyor. Şu anda ons başına 3.395 dolar seviyesinde işlem gören altın, yalnızca son iki yılda yaklaşık %125 değer kazandı.

BANKA DEVLERİ ALTINDA TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Altın tahminlerinde yükseliş yalnızca State Street ile sınırlı değil. Dünyanın önde gelen yatırım bankaları da tahminlerini yukarı yönlü güncelledi:

Goldman Sachs, 2025 sonunda ons altının 3.700 dolar, olası resesyon halinde ise 3.880 dolar seviyesine ulaşabileceğini duyurdu. “Yüksek risk senaryosu”nda bu rakam 4.500 dolar.

JP Morgan, Nisan 2025 için 3.500 dolar, 2026 için ise 4.000 dolar hedefini baz senaryo olarak öne koydu.

Citi Research, Çinli yatırımcıların talebiyle üç aylık hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Bu hedefin şimdiden aşılmasıyla, Citi'nin yeni bir güncelleme yapması bekleniyor.

Altın piyasasının önde gelen figürleri de dikkat çekici tahminlerde bulunuyor:

George Milling-Stanley (State Street): “Altının tabanı artık 3.000 doların üzerinde. Yukarı yönlü potansiyeli daha ağır basıyor.”

John Paulson (Paulson & Co): “Doların zayıflaması ve merkez bankalarının alımları devam ederse, 2028'e kadar 5.000 dolar görülebilir.”

Charlie Morris (Atlantic House Fund): “Uzun vadede, özellikle 2030’a kadar 7.000 dolar ihtimal dışı değil.”

Ray Dalio (Bridgewater): Son alımında 319 milyon dolarlık altın ETF hissesi aldı.

Robert Kiyosaki: “ABD finans sisteminde çöküş yaşanırsa, altın 25.000 dolara kadar gidebilir.”

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendiriyor. Her ne kadar Mayıs ayında fiziki altın destekli ETF’lerden 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşanmış olsa da, bu durumun geçici olduğu değerlendiriliyor. Küresel enflasyon, ticaret savaşları ve jeopolitik krizler, altını yatırımcı gözünde cazip tutuyor.

Tüm bu tahminlerin merkezinde, yatırımcıların "güvenli liman" arayışı yer alıyor. Altının 4.000 dolar barajını aşması, yalnızca değerli metal piyasasında değil, global ekonomide de yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Şayet tahminler gerçekleşirse, altın hem bireysel hem kurumsal yatırımcı için tarihi bir sıçrama aracı olabilir.