Yatırımcılar ve vatandaşlar dikkat: 1 Ekim 2026 güncel döviz kurları
Haftanın üçüncü işlem gününde serbest döviz piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. 1 Ekim 2026 Perşembe sabahı itibarıyla dolar 49 TL sınırına yakın seyrederken, euro ve güncel döviz kurlarındaki son rakamlar netleşti.
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Haftanın üçüncü işlem gününde serbest döviz piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. 1 Ekim 2026 Perşembe sabahı itibarıyla dolar 49 TL sınırına yakın seyrederken, euro ve güncel döviz kurlarındaki son rakamlar netleşti.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI VE PİYASA VERİLERİ
Piyasaların açılış saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören döviz kurlarındaki güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:
Dolar / TL: Alış 48,9700 TL, Satış 48,9900 TL (Dolar yeni güne 48,99 TL seviyelerinden başlıyor.)
Euro / TL: Alış ve satış seviyeleri ortalama 55,5500 TL civarında seyrediyor.