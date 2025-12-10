Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Ekonomide dalgalanmaların devam ettiği bu dönemde, birikim sahiplerinin en çok araştırdığı konulardan biri de kısa vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek net kazanç oluyor.

Özellikle 32 günlük vadede sunulan faiz oranları arasındaki farklar, yatırımcıların tercihini doğrudan etkiliyor.