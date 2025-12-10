Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Yüksek enflasyon ortamında birikimini korumak isteyenler için 5.000.000 TL’nin 32 günlük getirisi büyük merak konusu olurken, bankalar arasındaki faiz farkları dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...

Ekonomide dalgalanmaların devam ettiği bu dönemde, birikim sahiplerinin en çok araştırdığı konulardan biri de kısa vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek net kazanç oluyor.

Özellikle 32 günlük vadede sunulan faiz oranları arasındaki farklar, yatırımcıların tercihini doğrudan etkiliyor.

Bankaların mevduat yarışına hız verdiği bu süreçte 5 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyenler için ortaya oldukça çarpıcı bir tablo çıkıyor.

İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 151.313,36 TL
Vade sonu tutar: 5.151.313,36 TL

ING
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 148.777,38 TL
Vade sonu tutar: 5.148.777,38 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 142.849,32 TL
Vade sonu tutar: 5.142.849,32 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 148.938,45 TL
Vade sonu tutar: 5.148.938,45 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 168.796,76 TL
Vade sonu tutar: 5.168.796,76 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 140.689,38 TL
Vade sonu tutar: 5.140.689,38 TL

QNB Finansbank
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 140.824,11 TL
Vade sonu tutar: 5.140.824,11 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 161.293,06 TL
Vade sonu tutar: 5.161.293,06 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 150.082,19 TL
Vade sonu tutar: 5.150.082,19 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 148.273,97 TL
Vade sonu tutar: 5.148.273,97 TL

getirfinans
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 140.860,27 TL
Vade sonu tutar: 5.140.860,27 TL

Akbank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 148.273,97 TL
Vade sonu tutar: 5.148.273,97 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 148.273,97 TL
Vade sonu tutar: 5.148.273,97 TL

Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 137.424,66 TL
Vade sonu tutar: 5.137.424,66 TL

