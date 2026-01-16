Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor?

Bankaların mevduat faiz yarışında kartlar yeniden dağıtıldı. Hangi banka yüzde kaç veriyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve cebinize girecek net tutarlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 1

Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, vatandaşın yatırım tercihlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

1 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 2

"Yastık altı" devrinin kapandığı, nakit paranın günbegün değerlendirilmesi gerektiği bu dönemde, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların radarında.

2 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 3

İşte 750.000 TL için 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elinize geçecek net tutarlar:

3 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 4

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL

4 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 5

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL

5 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 6

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

6 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 7

Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

7 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 8

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

8 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

9 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 10

getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL

10 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL

11 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 12

ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.061,25 TL
Vade Sonu Tutar: 771.061,25 TL

12 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 13

DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL

13 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 14

QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL

14 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 15

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

15 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 16

getirfinans (Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

16 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

17 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 18

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,92
Aylık Getiri: 21.655,23 TL
Vade Sonu Tutar: 771.655,23 TL

18 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 19

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

19 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 20

İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL

20 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 21

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

21 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

22 23
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? - Resim: 23

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

23 23
mevduat faiz