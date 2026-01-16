Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor?
Bankaların mevduat faiz yarışında kartlar yeniden dağıtıldı. Hangi banka yüzde kaç veriyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve cebinize girecek net tutarlar...
Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, vatandaşın yatırım tercihlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.
"Yastık altı" devrinin kapandığı, nakit paranın günbegün değerlendirilmesi gerektiği bu dönemde, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların radarında.
İşte 750.000 TL için 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elinize geçecek net tutarlar:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.061,25 TL
Vade Sonu Tutar: 771.061,25 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
getirfinans (Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,92
Aylık Getiri: 21.655,23 TL
Vade Sonu Tutar: 771.655,23 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL