Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi...

Bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan güncelleme, parasını TL'de tutanların yüzünü güldürüyor. 400 bin liralık birikimin 32 günlük vade sonunda getirdiği net kazanç belli oldu. İşte banka banka o liste...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren mevduat faiz oranları, birikim sahiplerinin yakın takibinde.

1 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 2

Bankalar arası rekabetin hız kazandığı bu dönemde, "Hoş geldin faizi" ve dijital bankacılık kampanyaları, mevduat getirisini zirveye taşıdı.

2 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 3

Bankalardaki güncel oranlara göre, 400.000 TL'nin 32 günlük vade sonundaki getirileri şu şekilde sıralanıyor:

3 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 4

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.635,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.635,25 TL

4 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL

5 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 6

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,80 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,80 TL

6 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 7

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,80 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,80 TL

7 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 8

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL

8 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 9

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 11.440,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.440,60 TL

9 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 10

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.480,74 TL
Vade Sonu Tutar: 412.480,74 TL

10 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 11

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.790,27 TL
Vade Sonu Tutar: 410.790,27 TL

11 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 12

ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 11.131,35 TL
Vade Sonu Tutar: 411.131,35 TL

12 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 11.717,26 TL
Vade Sonu Tutar: 411.717,26 TL

13 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 14

Hayat Finans
Faiz Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 11.584,18 TL
Vade Sonu Tutar: 411.584,18 TL

14 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 15

DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL

15 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 16

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL

16 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 11.427,95 TL
Vade Sonu Tutar: 411.427,95 TL

17 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 18

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

18 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 19

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

19 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 20

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 10.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 410.849,32 TL

20 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 21

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL

21 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

22 23
Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi... - Resim: 23

Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

23 23
mevduat faiz