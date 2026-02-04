Yatırımcıların gözü bu listede: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, işte banka banka 400 bin TL'nin getirisi...
Bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan güncelleme, parasını TL'de tutanların yüzünü güldürüyor. 400 bin liralık birikimin 32 günlük vade sonunda getirdiği net kazanç belli oldu. İşte banka banka o liste...
Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren mevduat faiz oranları, birikim sahiplerinin yakın takibinde.
Bankalar arası rekabetin hız kazandığı bu dönemde, "Hoş geldin faizi" ve dijital bankacılık kampanyaları, mevduat getirisini zirveye taşıdı.
Bankalardaki güncel oranlara göre, 400.000 TL'nin 32 günlük vade sonundaki getirileri şu şekilde sıralanıyor:
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.635,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.635,25 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,80 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,80 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,80 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,80 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 11.440,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.440,60 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.480,74 TL
Vade Sonu Tutar: 412.480,74 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.790,27 TL
Vade Sonu Tutar: 410.790,27 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 11.131,35 TL
Vade Sonu Tutar: 411.131,35 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 11.717,26 TL
Vade Sonu Tutar: 411.717,26 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 11.584,18 TL
Vade Sonu Tutar: 411.584,18 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,60 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,60 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 11.427,95 TL
Vade Sonu Tutar: 411.427,95 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 10.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 410.849,32 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL