Yatırımcıların gözü bu rakamlarda! İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları ve kuyumculuk piyasasını yakından takip edenler için 8 Kasım 2025 Cumartesi günü güncel altın fiyatları açıklandı. Gram, çeyrek, yarım ve ons altının sabah saatlerindeki satış fiyatları belli oldu.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de alım satım yapacak vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 

Küresel piyasalarda ons altın değerindeki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

8 Kasım 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla vatandaşlar, “Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

İşte 8 Kasım güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.247,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.484,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.740,14 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.837,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 92.132,10 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.004,39 Dolar

