Yatırımcının yeni gözdesi yok satıyor! Altın fiyatlarındaki düşüş ajda bileziklere talebi artırdı
Küresel jeopolitik dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların tercihlerini değiştirdi. Geleneksel takı ve yatırım araçlarının yerini, düşük işçilik maliyeti ve hem günlük kullanıma hem de yatırıma uygun olması sebebiyle ajda bilezikler aldı.
Altın piyasasındaki hareketlilik, küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde fiyatların gerilemesiyle yeni bir ivme kazandı. Erişilebilirliğin artmasıyla beraber sektörde canlanma gözlemlenirken, yatırımcının güvenli liman arayışı spesifik bir üründe yoğunlaşıyor.
Çeyrek ile tam altının yanı sıra burma ve hasır bilezik gibi gelenekselleşmiş ürünleri geride bırakan ajda bilezikler, son dönemde en çok talep gören altın türü olarak ön plana çıkıyor.
NEDEN AJDA BİLEZİK?
Uzun yıllardır güvenli birikim araçlarından biri kabul edilen bilezikler, artık sadece düğün sezonlarının bir parçası olmaktan çıkarak bireysel yatırım planlarının merkezine yerleşiyor.
Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, kullanıcıların bu modele yönelmesindeki temel etken, ürünün estetik görünümü ile yatırım değerini aynı anda sunması. Özellikle işçiliksiz veya düşük işçilikli olarak üretilen modeller, birikim amacıyla alım yapan vatandaşların öncelikli tercihi oluyor.
Gram bazında değerlendirilebilmesi ve bozdurma işlemlerindeki pratiklik de bu takının öne çıkmasını sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor.
Türkiye Gazetesi'ne göre, söz konusu talep artışı yalnızca fiziki mağazalarla sınırlı kalmadı. Dijital satış kanallarındaki ajda bilezik aramalarında belirgin bir yükseliş yaşanıyor. Tüketiciler, mağaza ziyaretlerine ek olarak online platformlar üzerinden gram, ayar ve fiyat karşılaştırmaları yaparak alışverişlerini daha bilinçli bir şekilde tamamlıyor. Canlı fiyat takibi imkanı, ürün detaylarının şeffaf bir biçimde sunulması ve sigortalı teslimat gibi uygulamalar, dijital ortamdaki alışverişlere duyulan güveni artırıyor.
"HEM YATIRIM HEM KULLANIM AVANTAJI SUNUYOR"
Piyasada oluşan bu eğilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, talebin yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.
Karaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kullanıcılar artık yalnızca şık görünen değil, aynı zamanda değerini koruyabilecek ürünlere yöneliyor. Ajda bilezikler bu noktada hem yatırım hem kullanım avantajı sunduğu için yoğun ilgi görüyor. Özellikle online tarafta kullanıcıların gram ve fiyat karşılaştırmalarına daha fazla önem verdiğini görüyoruz"
Sektör verileri, yaklaşan düğün sezonunun etkisiyle satışlardaki hareketliliğin hız kazandığını gösteriyor. Uzmanlar ise mevcut talebin sadece özel günlerle kısıtlı kalmadığını, birçok kullanıcının altını uzun vadeli birikim aracı olarak konumlandırırken aynı zamanda günlük kullanıma uygun modellere yöneldiğini belirtiyor.
Kuyumculuk sektöründe değişen tüketici alışkanlıkları, güven unsurunun önemini de doğrudan etkiliyor. Yatırım gayesiyle yapılan alışverişlerde sertifikalı ürünler, açık fiyat politikaları ve kayıtlı satış süreçleri tüketicilerin kararlarını belirliyor. Bu aşamada güvenilir ve kurumsal satış noktaları bir adım öne çıkıyor.
Uzmanlar, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde altının değer koruma özelliğini sürdürdüğünü; ajda bileziklerin de geleneksel yatırım anlayışını günlük kullanım alışkanlıklarıyla birleştirerek yatırımcılar adına güçlü bir alternatif oluşturduğunu ifade ediyor.