Yatırımcısı şokta: O hisseye 1 aylıkt tedbir kararı

Bist 100 Endeksi haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 1,29’luk değer kaybı ile 4919,87 seviyesinden günü tamamlarken 5,000 seviyesinin altında işlem görerek günü kapattı. Borsa İstanbul bugün en yüksek 5028,81 seviyesinde işlem görecekken bir anda en düşük 4919,87 puanı görmüş oldu.