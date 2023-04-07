Yatırımcısı şokta: O hisseye 1 aylıkt tedbir kararı
Borsa İstanbul’da aşırı volatilitenin risklere karşı borsa yatırımcılarını korumak adına hisselere tedbir kararları sürmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da 1 hisse tedbir kapsamına alındığı duyuruldu.
Bist 100 Endeksi haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 1,29’luk değer kaybı ile 4919,87 seviyesinden günü tamamlarken 5,000 seviyesinin altında işlem görerek günü kapattı. Borsa İstanbul bugün en yüksek 5028,81 seviyesinde işlem görecekken bir anda en düşük 4919,87 puanı görmüş oldu.
Borsa İstanbul’da, fiyat istikrarsızlığı ve orantısız işlemlere izin vermemektedir. Borsa İstanbul, yatırımcıyı korumak için tedbir önlemleri almaya devam etmekte.
Borsa İstanbul, aşırı volatil hareketlere izin vermemesi kapsamında borsada işlem gören bir hisseye tedbir kararı aldığını duyurdu.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL) HİSSESİNE TEDBİR KARARI ALINDI
Borsa İstanbul tarafından, aşırı volatiliteli hareketleri sonucunda yatırımcıyı korumak adına ''Gerel'' hissesine tedbir kararı alındığını duyurdu. Gerel hissesi bugün içinde en yüksek 21,72 lirayı test ederken en düşük 17,79 lirayı gördü. ''Gerel'' hisseleri yüzde 9,11 düşüşle 17,96 TL'den günü tamamladı.
GEREL FAALİYETİ NEDİR ?
Sanayileşme ile birlikte enerji talebinin artması, mevcut enerji tesislerinin rehabilitasyonu, AB uyum yasalarının getirdiği standardizasyonlar, yeni yatırımlar, enerji iletim sistemleri ve bu sistemlerin güven ve dayanıklılığını sağlayacak teknik malzemelere duyulan ihtiyacı da artırmaktadır.