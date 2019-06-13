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Yaz ayının gelmesi pazardaki fiyatları nasıl etkiledi

Yaz ayının gelmesi pazardaki fiyatları nasıl etkiledi, pazarcı ve vatandaş fiyatlardan memnun mu? Ulusal Kanal sizler için pazarın nabzını tuttu.

Yaz ayının gelmesi pazardaki fiyatları nasıl etkiledi
Yaz geldi. Fiyat etiketleri değişti. Pazardaki son durum vatandaşı memnun etse de alım gücü onları zorluyor.

Düşük fiyatları fırsat bilenler pazar arabalarını doldurdu. Pazarcı esnafı da özellikle sebze fiyatlarının düştüğünü söyledi.

Ancak meyve fiyatlarında henüz bir değişim yok.

Pazar alışverişini yapıp kasaba giden vatandaşın gördüğü tablo ise içi açıcı değil.

Kırmızı etin yanına yaklaşamayanlar bari tavuk alayım diyor. Ancak orada da zamlı fiyatları görüyor.


ulusal.com.tr
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