Yedek akçe oranı yüzde 10'a düşürülüyor! İşte ekonomistlerin uyarıları

Yedek akçe oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürme girişimi, ekonominin sıcak gündemi... Türkiye'nin "Kefen parasının" azaltılması, Merkezi Bankası'nın hareket kabiliyetini de hedef alıyor. Ekonomistler "Azaltmayı değil artırmayı tartışmalıyız" diyor. İşte ekonomistlerin uyarıları

Merkez Bankasının zor günler için ayırdığı para, hazineye aktarılmak isteniyor. Uzmanlar ise tehlikelerine işaret ediyor.



Meclis'e sunulan 32 maddeli kanun teklifiyle Merkez Bankası'nın yedek akçe oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi hedefleniyor.



Şu an da Merkez Bankası'nın elinde yaklaşık 40 milyar lira yedek akçe bulunuyor.



Düzenlemeden vazgeçilmesini isteyen uzmanlar ise yedek akçenin düşürülmemesi, tam tersine artırılması gerektiğini belirti.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu gündemindeki torba kanunla varlık barışının süresi de uzatılıyor. Bir Türk vatandaşının yurt dışındaki altın, döviz gibi varlığını Türkiye'de kayıt altına aldırması durumunda vergi kesintisi yüzde 2 değil yüzde 1 olacak.



ulusal.com.tr

