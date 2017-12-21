banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Yemek kartı boykotu ertelendi

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 27 Aralık'ta yapılacağını açıkladıkları yemek kartı boykotunu ertelediklerini bildirdi

Yemek kartı boykotu ertelendi

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, uygulanan yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla daha önce kararını aldıkları ve 27 Aralık'ta yapılacağını açıkladıkları yemek kartı boykotunu ertelediklerini bildirdi.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce, yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 10-12 şeklinde alması nedeniyle 27 Aralık'ta bir günlük boykot kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu karar üzerine Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere İzmir, Gaziantep, Erzincan, Sivas ve Denizli gibi birçok şehrin ticaret odalarının boykota desteklerini açıkladığını anlatan Bingöl, çok sayıda büyük sivil toplum kuruluşu ve derneğin de kendilerine destek verdiğini bildirdi.

Bu süreçte aldıkları boykot kararına ilişkin birtakım görüşmeler yaptıklarını belirten Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde bu sorunun çözümü adına önemli adımlar atıldığını ve sorunun çözüme yakın olduğunu bizzat bakanımızdan öğrenmiş olmak sektörümüz adına bizleri umutlandırmıştır. Önümüzdeki günlerde bakanlık sektör temsilcileri olarak bizleri ve yemek çeki/kartı firmalarını bir araya getirecek. Bunun yanı sıra yemek çeki firmaları da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde bu konuda devlet nezdinde atılacak her adıma uyum sağlayacakları yönünde mutabık olduklarını bildirdiler. Bu aşamada boykot yapmanın çözüme zarar verebileceği yönünde oluşan kanaatimiz neticesinde, 27 Aralık için aldığımız  bir günlük boykot kararımızı konunun takipçisi olmak kaydıyla erteleme kararı aldık."

Bingöl, kendilerine destek veren üyelerine, ticaret odalarına, STK'lara ve tüm sektöre teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yemek kartı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Arkadaşını yüksek sesle konuştuğu için bıçakladı
Sonraki Haber
KHK ile taşerona kadroya tepki
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.