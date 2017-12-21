TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 27 Aralık'ta yapılacağını açıkladıkları yemek kartı boykotunu ertelediklerini bildirdi

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, uygulanan yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla daha önce kararını aldıkları ve 27 Aralık'ta yapılacağını açıkladıkları yemek kartı boykotunu ertelediklerini bildirdi.



Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce, yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 10-12 şeklinde alması nedeniyle 27 Aralık'ta bir günlük boykot kararı aldıklarını hatırlattı.



Bu karar üzerine Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere İzmir, Gaziantep, Erzincan, Sivas ve Denizli gibi birçok şehrin ticaret odalarının boykota desteklerini açıkladığını anlatan Bingöl, çok sayıda büyük sivil toplum kuruluşu ve derneğin de kendilerine destek verdiğini bildirdi.



Bu süreçte aldıkları boykot kararına ilişkin birtakım görüşmeler yaptıklarını belirten Bingöl, şu ifadeleri kullandı:



"Bu hafta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde bu sorunun çözümü adına önemli adımlar atıldığını ve sorunun çözüme yakın olduğunu bizzat bakanımızdan öğrenmiş olmak sektörümüz adına bizleri umutlandırmıştır. Önümüzdeki günlerde bakanlık sektör temsilcileri olarak bizleri ve yemek çeki/kartı firmalarını bir araya getirecek. Bunun yanı sıra yemek çeki firmaları da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde bu konuda devlet nezdinde atılacak her adıma uyum sağlayacakları yönünde mutabık olduklarını bildirdiler. Bu aşamada boykot yapmanın çözüme zarar verebileceği yönünde oluşan kanaatimiz neticesinde, 27 Aralık için aldığımız bir günlük boykot kararımızı konunun takipçisi olmak kaydıyla erteleme kararı aldık."



Bingöl, kendilerine destek veren üyelerine, ticaret odalarına, STK'lara ve tüm sektöre teşekkür etti.