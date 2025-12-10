Yeni asgari ücret için geri sayım başladı: İsa Karakaş üç farklı senaryo açıkladı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı cuma günü yapılacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, hükümet ve işveren hassasiyetlerini analiz ederek üç farklı ücret senaryosunu açıkladı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak minimum ücreti belirleme çalışmalarına başlıyor.
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren bu süreçteki ilk toplantı cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomik koşullar ışığında asgari ücrete ilişkin çarpıcı senaryoları köşesinde değerlendirdi.
Karakaş, milyonlarca asgari ücretli için yeni yılın getirdiği duygunun heyecandan çok derin bir endişe olduğunu belirterek, çalışanların hayat pahalılığı altında ay sonunu getirmekte zorlandığını kaydetti.
Uzman İsa Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde yarım yüzyıldır süregelen bir formaliteden bahsederek, kararın esasen işveren ve hükümetin hassasiyetleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.
İşverenler, maliyetleri destekleme çağrısı yapıyor ve döviz bazında asgari ücretin yüksek görünmesine rağmen, satın alma gücü karşısında düşük kaldığını kabul ediyorlar. Patronların klasik örneği, Mısır'daki işçilerin Türkiye'dekinin üçte biri maaşla çalıştığına dikkat çekerek rekabet gücünün erimesini önceliklendiriyor.
Hükümet enflasyonu dizginleme ve işsizliği önleme hedeflerini öne çıkarıyor. Hükümetin ekonomi politikasının, asgari ücret artışına hayati ehemmiyet atfettiği belirtiliyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KRİTİK ANAHTAR
Karakaş, asgari ücreti belirleyecek kilit unsurlardan biri olarak işverenlere sağlanan "destek primini" işaret etti. Şu anda günlük 33,33 TL yani aylık 1.000 TL olan bu desteğin artırılması, asgari ücretin artış oranını doğrudan etkileyecek.
Karakaş, "Destek artarsa asgari ücret de bir nebze daha fazla artacak. Aksi takdirde, işverenler 'Hayır' der!" analizini yaptı. Bu desteğin kaynağının ise, işçinin primlerinden oluşan İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu hatırlattı.
AÇLIK VE YAŞAMA MALİYETİ ALARMI
Türk-İş'in kasım ayı açlık sınırının 29.828 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, yeni asgari ücretin en azından bu ay açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, bunun yasal düzenlemenin amacına aykırı olduğunu söyledi. Bu durumda en az 33.000-34.000 TL bandının elzem olduğunu belirtti.
İş mevzuatına uygun asgari ücretin ise TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam olması gerektiğini ifade eden Karakaş, kasım ayı itibarıyla bu rakamın 38.752 TL olduğunu; ücretin Şubat 2026'da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakamın 40.000 TL'nin altında olmayacağını öngördü. Bu bağlamda, asgari ücretin 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerektiği sonucuna vardı.
İşveren kesiminin maliyet hassasiyeti ve hükümetin enflasyon politikası analiz edildiğinde, Karakaş'ın analizim net dediği senaryolar şunlardır:
En Düşük Senaryo: Yüzde 25 artışla 27.600 TL.
En Yüksek Senaryo: Yüzde 30 artışla 28.700 TL.
Cumhurbaşkanlığı Dokunuşu Senaryosu: İşverenlere sağlanacak asgari ücret desteğinin bir tık artırılmasıyla, rakamın belki de 29.000 TL'yi görebileceği.
Karakaş, asgari ücretle ilgili en önemli sorulardan birine de yanıt vererek, "Peki asgari ücrette yıl ortası zammı var mı? Unutun! Asgari ücret bu yıl da sabit kalacak" uyarısında bulundu.