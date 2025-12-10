Yeni asgari ücret için geri sayım başladı: İsa Karakaş üç farklı senaryo açıkladı

İş mevzuatına uygun asgari ücretin ise TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam olması gerektiğini ifade eden Karakaş, kasım ayı itibarıyla bu rakamın 38.752 TL olduğunu; ücretin Şubat 2026'da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakamın 40.000 TL'nin altında olmayacağını öngördü. Bu bağlamda, asgari ücretin 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerektiği sonucuna vardı.