Yeni asgari ücret için zam oranı ortaya çıktı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücretin bir kere zamlanacağını belirterek yüzde 49 artış ile 17 bin 2 lira olduğunu duyurmuştu. Temmuz ayında ise asgari ücretli çalışan ara zam beklese de kapı kapandı zam yapılmadı. Şimdi ise 2025 yılı için asgari ücret zammı konuşulmaya başlandı. İşte Merkez Bankası, OVP ve vatandaşın beklentisine göre asgari ücrete gelecek zam oranı...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret yaklaşık 3 ay sonra belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına Aralık ayında başlaması bekleniyor. Enflasyon tahminlerinin açıklanmasına göre oran ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan oranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek zam da yapabilir.

İşte asgari ücret için tahmin edilen oranlar...

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43,14 olarak öngörüyor. Bu tahmine göre, 2025 yılı asgari ücret 24.336,84 TL olacağı tahmin ediliyor.

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre 2025 net asgari ücret 24.058 TL seviyelerinde olabilir.

Vatandaş ise asgari ücretin en az yüzde 50 zamlanmasını istiyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması durumunda, net asgari ücretin 25.503,18 TL’ye yükselmesi bekleniyor.