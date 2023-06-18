Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret için geri sayım başladı. Rakamların masaya yatırılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı için nefesler tutuldu. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon yeniden toplanarak uzlaşma zemini arayacak. Asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran Pazartesi saat 14:00'de başlayacak. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katılacak. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK doğrudan rakam paylaşacak. Hükümet, Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

6 aylık enflasyon rakamları 3 Temmuz günü saat 10:00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını duyurması sonrası netleşecek. Asgari ücret komisyonunun masasında 5 aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen 6 aylık enflasyon beklentisi yer alıyor. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,81 oldu. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde yeni asgari ücret rakamının tespitinde önemli bir kıstas olacak 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18,50 oldu. Yani kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18-20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11 bin-11 bin 500 TL bandı oldu. Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. 500 dolarlık teklif kabul edilmesi durumunda ise rakam 11750 TL'nin üzerine yükselecek.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-yeni-asgari-ucret-icin-nefesler-tutuldu-turk-is-ve-tiskin-talebi-belli-oldu-asgari-ucret-brut-net-ne-kadar-olacak