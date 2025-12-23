Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik toplantıları sürerken, 2026 yılında geçerli olacak yeni zam için oranlar netleşiyor. İşte hesaplanan zam oranlarına göre cebinize girecek net rakamlar.
Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı için süreç devam ediyor. Yapılan iki toplantının ardından henüz net bir rakam telaffuz edilmezken, gözler bu hafta yapılması beklenen üçüncü toplantıya çevrildi.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi hedefleniyor. Eğer üçüncü toplantıdan da bir uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararını verecek.
Ekonomim'e göre, pazarlık masasında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen senaryolar ağırlık kazanırken, Ankara kulislerinde yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenebileceği konuşuluyor.
Sürece ilişkin beklentileri artıran açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. "İşverenler de taşın altına elini koymalı" diyen Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner. Kefenin cebi yok" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31 civarında olduğunu duyurdu. Bu oran temel alındığında yeni asgari ücretin net 28.956 TL olması beklenirken, zam oranının yüzde 32 olması durumunda rakam 29.177 TL seviyesine çıkacak.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı.
Bu oran baz alınırsa net asgari ücretin 28.993 TL'ye yükseleceği öngörülüyor.
İŞTE ZAM ORANLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR
Halen brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret için konuşulan zam senaryoları ve karşılık gelen yeni maaşlar şöyle:
Yüzde 20 zam: Net 26.584 TL, Brüt 31.206 TL
Yüzde 25 zam: Net 27.630 TL, Brüt 32.506 TL
Yüzde 28,5 zam (OVP tahmini): Net 28.404 TL, Brüt 33.417 TL
Yüzde 30 zam: Net 28.735 TL, Brüt 33.807 TL
Yüzde 35 zam: Net 29.841 TL, Brüt 35.107 TL
Yüzde 40 zam: Net 30.946 TL, Brüt 36.407 TL