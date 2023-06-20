Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi. Bu gelişmenin ardından zamlı asgari ücret ödemesinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli? Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bakan Vedat Işıkhan, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. İşte, asgari ücret zammında son gelişmeler...

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

YENİ ÜCRET KAÇ AY GEÇERLİ OLACAK?

Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.